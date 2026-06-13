Opleo po Mundijalu! Zašto je Klop nazvao meč Meksiko - Južna Afrika lošim?

Kurir pre 28 minuta
Opleo po Mundijalu! Zašto je Klop nazvao meč Meksiko - Južna Afrika lošim?

Bivši menadžer Liverpula Jirgen Klop oštro je kritikovao uvodnu utakmicu Mundijala, uprkos pobedi domaćina Meksika nad Južnom Afrikom rezultatom 2:0.

On je ocenio da je meč bio "taktički loš" i ispod nivoa koji se očekuje na najvećoj fudbalskoj smotri. Meksiko je na stadionu Asteka uspešno otvorio svoje treće domaćinstvo Mundijala, a strelci su bili Hulijan Kinjones i Raul Himenes. Utakmicu je, međutim, obeležio veliki broj disciplinskih prekršaja i čak tri crvena kartona koje je pokazao brazilski sudija Vilton Sampaio. Iz redova Južne Afrike isključeni su Jaja Sitole i Temba Zvane, dok je u finišu meča crveni
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