Švajcarska je apsolutni favorit! Kladionice su jasne: Katar nema šta da traži na ovom meču!
Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Katara i Švajcarske u subotu od 21 čas igraju svoj meč na Svetskom prvenstvu.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Švajcarcima. Kvota na Švajcarsku je 1,23, na nerešen ishod je šest, a na Katar čak 14. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje... Fudbalska reprezentacija KataraFudbalska reprezentacija Katara