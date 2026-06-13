Bruka Džake i Švajcarske na Svetskom prvenstvu: Katar im uzeo bod u 95. minutu

Fudbaleri Švajcarske su dominirali ceo meč, imali mnogo šansi, a na kraju su ostali bez pobede protiv Katara.

Na kraju je bilo 1:1 (1:0.) nakon što je Katar izjednačio u 95. minutu utakmice. Švajcarske je tokom celog meča dominirala, imala prilike, posed lopte, ali su se nakon gola Brila Embola sa bele tačke u 17. minutu zadovoljili minimalnim vođstvom. Delovalo je da "ne zapinju" previše u drugom delu igre i to im se vrlo brzo osvetilo pošto je Katar uspeo da ih šokira. U 95. minutu, nakon što je Švajcarska promašila pregršt šansi i nakon što je golman Abunada herojski