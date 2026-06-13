Bruka Džake i Švajcarske na Svetskom prvenstvu: Katar im uzeo bod u 95. minutu

Mondo pre 1 sat  |  Nikola Lalović
Bruka Džake i Švajcarske na Svetskom prvenstvu: Katar im uzeo bod u 95. minutu

Fudbaleri Švajcarske su dominirali ceo meč, imali mnogo šansi, a na kraju su ostali bez pobede protiv Katara.

Na kraju je bilo 1:1 (1:0.) nakon što je Katar izjednačio u 95. minutu utakmice. Švajcarske je tokom celog meča dominirala, imala prilike, posed lopte, ali su se nakon gola Brila Embola sa bele tačke u 17. minutu zadovoljili minimalnim vođstvom. Delovalo je da "ne zapinju" previše u drugom delu igre i to im se vrlo brzo osvetilo pošto je Katar uspeo da ih šokira. U 95. minutu, nakon što je Švajcarska promašila pregršt šansi i nakon što je golman Abunada herojski
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Mundijal (3. dan): Prvo veliko iznenađenje na Svetskom prvenstvu, Brazil za početak „besane noći“

Mundijal (3. dan): Prvo veliko iznenađenje na Svetskom prvenstvu, Brazil za početak „besane noći“

Danas pre 1 dan
UŽIVO: Maroko ima inicijativu i prve prilike

UŽIVO: Maroko ima inicijativu i prve prilike

Sport klub pre 1 dan
Prenos, Brazil - Maroko: Problemi za Brazil u prvoj utakmici na prvenstvu

Prenos, Brazil - Maroko: Problemi za Brazil u prvoj utakmici na prvenstvu

Večernje novosti pre 1 dan
Katar šokirao Švajcarsku u 94' - kazna za nepoštovanje fudbala! VIDEO

Katar šokirao Švajcarsku u 94' - kazna za nepoštovanje fudbala! VIDEO

B92 pre 1 dan
Antologijski bod Katara, švajcarski nož otupeo u završnici

Antologijski bod Katara, švajcarski nož otupeo u završnici

RTS pre 1 sat
Granit Džaka ne peva himnu Švajcarske: kapitenska traka oko ruke, ali ni da zucne

Granit Džaka ne peva himnu Švajcarske: kapitenska traka oko ruke, ali ni da zucne

Mondo pre 1 sat
Senzacija: Katar šokirao Švajcarsku u nadoknadi!

Senzacija: Katar šokirao Švajcarsku u nadoknadi!

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKanadaŠvajcarskaKatar

Sport, najnovije vesti »

Domeniko Mesina napustio FSS

Domeniko Mesina napustio FSS

Danas pre 1 sat
Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Politika pre 24 minuta
Vaterpolisti Barselonete osvojili Ligu šampiona

Vaterpolisti Barselonete osvojili Ligu šampiona

Danas pre 1 sat
Izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani novi igrač Crvene zvezde

Izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani novi igrač Crvene zvezde

Danas pre 2 sata
Košarkaši Olimpijakosa osvojili titulu prvaka Grčke

Košarkaši Olimpijakosa osvojili titulu prvaka Grčke

Danas pre 4 sati