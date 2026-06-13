Estrada se sjatila na Ćanin koncert: Pevačica se pojavila u besnoj mašini, a ove zvezde su joj specijalni gosti

Mondo pre 47 minuta  |  Marina Cvetković,
Estrada se sjatila na Ćanin koncert: Pevačica se pojavila u besnoj mašini, a ove zvezde su joj specijalni gosti

Svoj veliki solistički koncert na Tašmajdanu večeras održava Stanojka Mitrović Ćana, jedna od najprepoznatljivijih pevačica domaće narodne muzike.

Poznata po hitovima koji godinama ne gube popularnost, ali i po posebnoj energiji koju donosi na scenu, Ćana je publici obećala veče ispunjeno emocijama, dobrom muzikom i brojnim iznenađenjima. Da je reč o događaju koji se ne propušta, potvrđuje i veliki broj njenih kolega i prijatelja sa estrade koji su došli da joj pruže podršku. Među prvima je stigla Goca Lazarević: Potom smo imali prilike da vidimo i Milenu Plavišič, koja se retko pojavljuje u javnosti, ali i
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