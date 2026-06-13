Miloš Cvjetićanin brutalno nokautiran: Srbin izgubio najvažniju borbu u karijeri

Srpski kik-bokser Miloš Cvjetićanin nije uspeo da osvoji šampionski pojas na događaju Glory "Collision 9".

Nakon što su sudije prve dve runde njegovog meča bodovale u korist rivala, Miloš je morao nešto otvorenije da pristupi meču, a Mori Kroma je to iskoristio u trećoj rundi. Letećim kolenom pogodio je u bradu srpskog borca, koji je odmah pao na pod. Bilo je očigledno da nakon tog udarca meč neće moći da bude nastavljen, što znači da je Cvjetićanin izgubio najvažniji meč u karijeri. Srpski kik-bokser prospustio je priliku da postane najbolji u svojoj kategoriji.