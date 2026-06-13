(Video) Ubijen najopasniji kriminalac na svetu! Tramp izdao hitno naređenje vojski, izveden brz i smrtonosan udar

„Po mom naređenju, Južna komanda Sjedinjenih Država izvela je brz i smrtonosan udar kako bi uspešno eliminisala Nina Gerera, ozloglašenog vođu Tren de Aragve, jedne od najkrvoložnijih terorističkih organizacija na planeti“, rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u petak uveče. „Akcija je usko koordinisana sa našim prijateljima u Venecueli, sa kojima veoma dobro sarađujemo“, dodao je. Tramp nije precizirao gde se tačno napad dogodio.