Vremenska prognoza za 13. jun: Ujutru svežije uz padavine, pa razvedravanje

Mondo pre 5 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 13. jun: Ujutru svežije uz padavine, pa razvedravanje

Prema vremenskoj prognozi za subotu 13. jun 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 13 do 19 stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 280 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 14. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22
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