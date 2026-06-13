ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alou, Informeru i ćerkama firmama skoro 100 miliona dinara

N1 Info pre 27 minuta  |  N1 Beograd
ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alou, Informeru i ćerkama firmama skoro 100 miliona dinara
Na prvih 100 završenih medijskih konkursa, analiza Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pokazuje da je najviše sredstava otišlo u ruke izdavačima tabloida Alo i Informer - koji su, kako se navodi, "rekorderi po kršenju Kodeksa novinara Srbije" - a sredstva su se našla i za nedavno osnovane medije u kojima je urednik Gradimir Banković iz Centra za društvenu stabilnost kao i za nedavno osnovanu Asocijaciju nezavisnih novinara (ANS). " Na osnovu dosad
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ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alou, Informeru i ćerkama firmama skoro 100 miliona dinara

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ANEM: Na prvih 100 ovogodišnjih medijskih konkursa, najviše novca izdavačima listova Alo i Informer

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