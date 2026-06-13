CLS: GSP Beograd ostao bez 70 miliona dinara zbog problema sa sistemom za praćenje vozila

N1 Info pre 52 minuta  |  N1 Beograd
CLS: GSP Beograd ostao bez 70 miliona dinara zbog problema sa sistemom za praćenje vozila

Zbog kvarova i nepouzdanosti sistema za praćenje i kontrolu vozila javnog prevoza, GSP Beograd je za mesec maj ostao uskraćen za oko 70 miliona dinara zbog nepriznatih polazaka, saopštio je Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

Kako navodi ova organizacija, problem je nastao nakon prelaska na sistem kompanije Bus Logic iz Požarevca, koji je uveden nakon ukidanja sistema firme Kentkart. Iz CLS-a tvrde da se novi sistem pokazao kao nepouzdan i podložan zloupotrebama. "Zbog nepredviđenih prekida rada Bus Logic sistema, GSP Beograd je uskraćen za značajne isplate za obavljeni prevoz", navodi se u saopštenju CLS-a. Dodaju da privatni prevoznici, za razliku od gradskog prevoznika, nemaju isti
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