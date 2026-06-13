Dojče vele: Švajcarska - deset miliona ljudi i šlus?

Švajcarski desničari na referendum iznose ideju da se broj stanovnika ograniči na deset miliona.

Oni bi da zauzdaju doseljavanje, ali bi to moglo da naudi ekonomiji i „zarazi“ idejom i druge evropske zemlje. Pored „Referenduma protiv zakona o civilnoj službi“, biračko telo u Švajcarskoj u nedelju (14. jun) glasa i o narodnoj inicijativi „Ne Švajcarskoj sa deset miliona stanovnika“, piše Dojče vele. U suštini, radi se o pitanju koliko ljudi treba da živi u Švajcarskoj? Inicijativom desničarsko-populistička Švajcarska narodna stranka (SVP) želi da postigne da