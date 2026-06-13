Proširena istraga u slučaju "Senjak": VJT izneo nove detalje kako se sumnja da je Nešović ubijen

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Proširena istraga u slučaju "Senjak": VJT izneo nove detalje kako se sumnja da je Nešović ubijen

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića, 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku, i povezanih krivičnih dela.

VJT u saopštenju podseća da je nakon podnošenja krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta MUP RS, koja je bila osnov naredbe o pokretanju istrage, započela tužilačka istraga tokom koje su prikupljani materijalni dokazi, ispitivani svedoci i naređena odgovarajuća veštačenja od kojih pojedina još nisu okončana i dostavljena tužilaštvu. "Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. ( Saša Vuković zvani Boske, prim. N1) i
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