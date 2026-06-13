RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na grmljavinske nepogode koje se sutra očekuju na teritoriji Srbije, a u večernjim satima i u pojedinim delovima Beograda.

Obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema očekuje se od 17 do 21 sat najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 kilometara na sat. Kasnije u toku večeri od 20.00 do ponoći, očekuje se premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. Navedeno je da će u drugom delu noći ka
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