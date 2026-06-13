Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Jedan od najviših lidera organizacije Tren de Aragua (Tren de Aragva), kartela i organizacije koju su SAD označile kao terorističku, ubijen je u američkom vojnom napadu, saopštio je u petak predsednik SAD Donald Tramp.

Hektor Rustenford Gverero Flores, poznat kao "Njinjo Gverero", ubijen je u „brzom i smrtonosnom kinetičkom napadu“, objavio je Tramp u petak uveče na društvenoj mreži Truth Social, prenosi CNN. Tramp je rekao da je napad „tesno koordinisan sa našim prijateljima u Venecueli, sa kojima veoma dobro sarađujemo“. Njegova objava sadržala je snimak na kojem se vidi zgrada sa zelenim krovom koja nestaje pod oblakom gustog dima izazvanim snažnom eksplozijom. Napad je