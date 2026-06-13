Dubai osvojio prvu titulu ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja i najavljuje promene u timu

Naslovi.ai pre 12 minuta
Dubai osvojio prvu titulu ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja i najavljuje promene u timu

Dubai je osvojio prvi trofej ABA lige pobedom nad Partizanom 3:1 u finalu, dok Partizan najavljuje značajne promene u igračkom kadru posle neuspešne sezone.

Košarkaši Dubaija osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige pobedom u finalu nad Partizanom rezultatom 3:1, uključujući i tesnu pobedu u Beogradskoj areni 83:81. Tim iz UAE je odigrao sjajnu sezonu i zasluženo osvojio trofej. Danas RTS Sputnik

Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da je timu nedostajala energija i da su napravljene greške u ključnim momentima, dok su igrači Dubaija pokazali stabilnost i kvalitet. Nova Mondo Dnevnik

Posle poraza, američki bek Dvejn Vašington zvanično je napustio Partizan nakon dve sezone i dva osvojena trofeja, što je klub potvrdio objavom na društvenim mrežama. Tonje Džekiri je potvrdio ostanak u klubu, dok se očekuje i odlazak grčkog plejmejkera Nika Kalatesa u PAOK. Takođe, blizu odlaska je i Sterling Braun, koji bi mogao da pređe u Žalgiris. Telegraf B92 B92 Sport klub RTS

Mfiondu Kabengele iz Dubaija proglašen je MVP-jem finalne serije, dok je Džanan Musa, povređen, izrazio zadovoljstvo zbog osvajanja titule i otkrio da je igrao sa ozbiljnom povredom tokom poslednja dva meseca. Telegraf Telegraf B92

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