Dubai osvojio prvu titulu ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja i uz promene u timu

Naslovi.ai pre 54 minuta
Dubai osvojio prvu titulu ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja i uz promene u timu

Dubai je osvojio prvi trofej ABA lige pobedom nad Partizanom 3:1 u finalu, dok Partizan najavljuje promene u igračkom kadru posle neuspešne sezone.

Košarkaši Dubaija osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige pobedom u finalu nad Partizanom rezultatom 3:1, uključujući i tesnu pobedu u Beogradskoj areni 83:81. Tim iz UAE je odigrao sjajnu sezonu i zasluženo osvojio trofej. Danas RTS Sputnik

Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da je timu nedostajala energija i da su napravljene greške u ključnim momentima, dok su igrači Dubaija pokazali stabilnost i kvalitet. Nova Mondo Dnevnik

Posle poraza, američki bek Dvejn Vašington potvrdio je da napušta Partizan nakon dve sezone i dva osvojena trofeja. Tonje Džekiri je potvrdio ostanak u klubu, dok se očekuje i odlazak grčkog plejmejkera Nika Kalatesa u PAOK. Telegraf B92 B92

Mfiondu Kabengele iz Dubaija proglašen je MVP-jem finalne serije, dok je Džanan Musa, povređen, izrazio zadovoljstvo zbog osvajanja titule. Telegraf Telegraf

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