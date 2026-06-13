Đilas (SSP): Apelacioni sud potvrdio presudu Vučeviću zbog uvreda i laži

Nedeljnik pre 44 minuta
Đilas (SSP): Apelacioni sud potvrdio presudu Vučeviću zbog uvreda i laži
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas saopštio je danas da je Apelacioni sud je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu po kojoj je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević dužan da mu zbog uvreda i laži isplati 200.000 dinara. „Ovom presudom, koja je zbog neodazivanja Miloša Vučevića doneta posle pet godina procesa, broj presuda zbog laži i uvreda koje su funkcioneri SNS i njihova propagandna glasila iznela o meni prešao je
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Dragan ĐilasSSPSrpska napredna strankaSNSMiloš Vučević

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