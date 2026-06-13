Domeniko Mesina više nije predsednik Sudijske komisije FSS

Domeniko Mesina više neće obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FSS), pošto mu je istekao jednogodišnji ugovor sa nacionalnim savezom, preneo je danas FSS.

Posle godinu dana saradnje, tokom koje je imao značajnu ulogu u unapređenju sudijske organizacije i očuvanju integriteta takmičenja, italijanski stručnjak vraća se u domovinu, gde je imenovan za tehničkog direktora Nacionalnog komiteta udruženja sudija Italije, naeo je Savez. FSS: Angažovanje Mesine predstavljalo važan korak Iz Fudbalskog saveza Srbije ističu da je angažovanje Mesine predstavljalo važan korak u razvoju domaćeg fudbala i da su rezultati njegovog