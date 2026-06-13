Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Nedeljnik pre 1 sat
Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje
Ministar inostranih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis izjavio je da je stav te zemlje potpuno jasan: „Ulazak Srbije kao najveće zemlje zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU) predstavlja geopolitičku neminovnost“, uz poruku da će ubrzavanjem promena unutar same zemlje, Srbija ubrzati i postupke koji će je približiti Evropi. „Zapadni Balkan se nalazi u srcu Evrope, a Srbija u središtu zapadnog Balkana. Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i zapadnog Balkana. To
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