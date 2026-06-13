Katar golom u nadoknadi kaznio Švajcarsku za propuštene prilike: I druga utakmica Grupe B završena nerešenim rezultatom

Fudbaleri Švajcarske i Katara odigrali su večeras u San Francisku nerešeno 1:1, u prvom kolu Grupe B Svetskog prvenstva.

Povela je Švajcarska golom Brila Embola iz penala u 17. minutu, a izjednačenje Kataru doneo je Buale Kuki pogotkom u ćetvrtom minutu sudijske nadoknade vremena. U narednom kolu, Švajcarska igra protiv Bosne i Hercegovine, a Katar protiv Kanade. Katar imao prvu šansu, pa Švajcarska preuzela inicijativu Prvu priliku na meču imao je Katar u drugom minutu. Edmilson Žunior je izašao sam ispred golmana Švajcarske Gregora Kobela, ali je čuvar mreže Švajcarske zaustavio