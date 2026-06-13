Iran demantovao da će sporazum sa SAD biti potpisan u nedelju

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei negirao je da će sporazum Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama biti potpisan u nedelju.

"Potpisivanje memoranduma sa Sjedinjenim Državama u Islamabadu neće biti u nedelju", rekao je on, prenosi Reuters. Kako je naveo, mogućnost potpisivanja memoranduma sa SAD u ​​narednim danima se ne može isključiti, ali je dodao da je "potreban oprez" u vezi sa bilo kakvim izjavama o datumu potpisivanja "zbog oklevanja druge strane". Premijer Pakistana Šehbaz Šarif rekao je ranije da se očekuje da će mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država "biti