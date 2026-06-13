Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu Milovana Jovanovića

Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, navedeno je u njihovom zajedničkom saopštenju.

Svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je Al Jazeera. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog, i poželeli brz i potpun oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu