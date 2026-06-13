Grčki ministar spoljnih poslova: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Grčki ministar spoljnih poslova: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Ulazak Srbije, najveće zemlje Zapadnog Balkana, u Evropsku uniju predstavlja geopolitičku neminovnost, izjavio je ministar inostranih poslova Republike Grčke Jorgos Gerapetritis.

On je u danas objavljenom intervjuu za „Politiku” ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu Evrope, a Srbija u središtu tog regiona, te da se ne može zamisliti Evropa bez Srbije i Zapadnog Balkana. "To je, na kraju krajeva, i pitanje pouzdanosti same Evrope", naglasio je Jorgos Gerapetritis. Podsetio je da je Solunskim planom 2003. godine Grčka bila predvodnik u uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao jedinom putu za učvršćivanje stabilnosti i jačanje
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Nedeljnik pre 2 sata
Gerapetritis: Članstvo Srbije u EU je neminovno, potrebno ubrzati promene u zemlji

Gerapetritis: Članstvo Srbije u EU je neminovno, potrebno ubrzati promene u zemlji

Radio 021 pre 2 sata
Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

N1 Info pre 3 sata
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Blic pre 3 sata
Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Serbian News Media pre 3 sata
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Euronews pre 3 sata
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaGrčkasrbija

Politika, najnovije vesti »

Čedomir Antić piše za "Blic" o presudi Branimiru Glavašu: "Ona je na neki način sažetak istorije odnosa prema ratnim zločinima…

Čedomir Antić piše za "Blic" o presudi Branimiru Glavašu: "Ona je na neki način sažetak istorije odnosa prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici "ispravnih" naroda"

Blic pre 42 minuta
Tepić: Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

Tepić: Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

Radio 021 pre 32 minuta
Dojče vele: Generacija Z u Indiji - ustanak "bubašvaba"

Dojče vele: Generacija Z u Indiji - ustanak "bubašvaba"

N1 Info pre 27 minuta
Tepić (SSP): Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

Tepić (SSP): Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

N1 Info pre 52 minuta
Tepić (SSP): Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

Tepić (SSP): Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

Beta pre 1 sat