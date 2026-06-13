Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

NIN pre 6 sati  |  Beta
Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Hrvatska policija je uhapsila grupu od 14 ljudi koji su došli na ostrvo Hvar s namerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, saopštila je danas splitsko-dalmatinska policija.

Policija je saopštila da je u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u četvrtak uočila dva vozila sa 14 osoba od 18 godina do 33 godine i u vozilima našla drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za skrivanje lica - "fantomke". Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su dvanaestrica po dogovoru gliserom iz Trogira i Kaštela stigla u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, desetak kilometara od hotela. Dočekala su ih dvojica s kombijem i automobilom da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja…

(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja, predugo ćutimo!"

Blic pre 1 sat
Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Sputnik pre 1 sat
Sprečen krvavi linč na Hvaru, planirali napad na Srbe: Zbog tetovaže "Srbija" navijači Torcide krenuli na sezonske radnike sa…

Sprečen krvavi linč na Hvaru, planirali napad na Srbe: Zbog tetovaže "Srbija" navijači Torcide krenuli na sezonske radnike sa palicama i fantomkama!

Kurir pre 6 sati
14 Hrvata na dvojicu Srba na Hvaru: Haos nastao zbog tetovaže i majice

14 Hrvata na dvojicu Srba na Hvaru: Haos nastao zbog tetovaže i majice

Mondo pre 6 sati
Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

Danas pre 6 sati
Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

RTS pre 6 sati
Hrvatska policija: Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

Hrvatska policija: Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatskasrbija

Balkan, najnovije vesti »

(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja…

(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja, predugo ćutimo!"

Blic pre 1 sat
Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Sputnik pre 1 sat
Dodik: Nećemo glasati za ulazak u EU, preplavljena je sa 40 miliona migranata

Dodik: Nećemo glasati za ulazak u EU, preplavljena je sa 40 miliona migranata

Nova pre 1 sat
Tragičan kraj potrage u Hrvatskoj! Ronioci u Dravi pronašli telo mlađeg muškarca

Tragičan kraj potrage u Hrvatskoj! Ronioci u Dravi pronašli telo mlađeg muškarca

Kurir pre 4 sati
Pronađeno telo mladića koji je nestao dok se kupao u reci Dravi

Pronađeno telo mladića koji je nestao dok se kupao u reci Dravi

Newsmax Balkans pre 4 sati