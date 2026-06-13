Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Hrvatska policija je uhapsila grupu od 14 ljudi koji su došli na ostrvo Hvar s namerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, saopštila je danas splitsko-dalmatinska policija.

Policija je saopštila da je u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u četvrtak uočila dva vozila sa 14 osoba od 18 godina do 33 godine i u vozilima našla drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za skrivanje lica - "fantomke". Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su dvanaestrica po dogovoru gliserom iz Trogira i Kaštela stigla u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, desetak kilometara od hotela. Dočekala su ih dvojica s kombijem i automobilom da