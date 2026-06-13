Koliko su koštali stadioni na kojima se igra Mundijal, kako se porede sa surčinskim Nacionalnim stadionom?

Na Aztek stadionu u Meksiku ove nedelje svečano je otvoreno 23.

FIFA svetsko prvenstvo u fudbalu. Ove godine kup će se održati na arenama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, na ukupno 16 stadiona. Veliki iznosi uloženi su da se postojeće arene renoviraju za Mundijal, a najskuplji ovogodišnji teren – MetLife stadion u Los Anđelesu, vredan 1,6 milijardi dolara – će ugostiti FIFA finale. Prema procenama, ovo je najskuplji Mundijal do sada (ako se gleda organizacija, ne izgradnja instrastrukture), a njegova