Koliko su koštali stadioni na kojima se igra Mundijal, kako se porede sa surčinskim Nacionalnim stadionom?

Nova ekonomija pre 1 sat
Koliko su koštali stadioni na kojima se igra Mundijal, kako se porede sa surčinskim Nacionalnim stadionom?

Na Aztek stadionu u Meksiku ove nedelje svečano je otvoreno 23.

FIFA svetsko prvenstvo u fudbalu. Ove godine kup će se održati na arenama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, na ukupno 16 stadiona. Veliki iznosi uloženi su da se postojeće arene renoviraju za Mundijal, a najskuplji ovogodišnji teren – MetLife stadion u Los Anđelesu, vredan 1,6 milijardi dolara – će ugostiti FIFA finale. Prema procenama, ovo je najskuplji Mundijal do sada (ako se gleda organizacija, ne izgradnja instrastrukture), a njegova
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