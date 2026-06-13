Izabrano novo rukovodstvo Zeleno-levog fronta, promenjeni svi članovi Predsedništva

Nova pre 38 minuta
Izabrano novo rukovodstvo Zeleno-levog fronta, promenjeni svi članovi Predsedništva

Pod sloganom “Budućnost je i dalje naša”, Zeleno-levi front je izabrao tim za nove izazove koji slede. Biljana Đorđević i Radomir Lazović predvodiće stranku u naredne tri godine, a svi članovi Predsedništva su promenjeni.

Dosadašnji članovi Predsedništva bili su Dobrica Veselinović, Robert Kozma, Ljubinka Pejčić, Tamara Maksić i Rastislav Dinić. Kako se navodi u saopštenju, "u zemlji koju razaraju korupcija, nepoverenje i nasilje, ZLF će predvoditi ljudi koji će se boriti za solidarnost, pravdu i slobodu u vremenima koja dolaze". Kongres Zeleno-levog fronta, koji se ove godine održao po treći put od osnivanja 2023. godine i to u izbornom formatu, uspešno je zaključen objavljivanjem
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