Počelo uklanjanje Trampovog imena sa fasade Kenedi centra u Vašingtonu

Radnici su danas počeli da uklanjaju ime američkog predsednika Donalda Trampa sa fasade Kenedi centra u Vašingtonu, dan nakon isteka sudskog roka da se to uradi.

Ime aktuelnog predsednika je nezakonito dodato na kultni centar za scenske umetnosti u Vašingtonu, utvrdio je savezni sudija Kristofer Kuper prošlog meseca i naredio da se ono ukloni do 12. juna. Ekipe su postavile skele u petak, ali je nevreme sa grmljavinom odložilo radove do danas, prenosi BBC. Sudija je u međuvremeno odbacio žalbu Upravnog odbora Kenedi centra i Ministarstva pravde. Kuper je krajem maja presudio da ime Kenedi centra ne može da menja bez