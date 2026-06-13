Pulišić hitno napustio igru pred najvećim svetskim zvedama: Zbog onoga što je rekao su Amerikanci odahnuli

Nova pre 39 minuta
Pulišić hitno napustio igru pred najvećim svetskim zvedama: Zbog onoga što je rekao su Amerikanci odahnuli

Američki fudbaler Kristijan Pulišić rekao je da misli da se nije povredio u današnjoj utakmici protiv Paragvaja na Svetskom prvenstvu.

"Pozitivan sam. Ne mislim da je to nešto", rekao je Pulišić posle utakmice. Fudbalska reprezentacija SAD pobedila je u Inglvudu Paragvaj 4:1, u utakmici prvog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu. Predvođena Pulišićem, domaća selekcija je bila mnogo bolja, imala je nekoliko dobrih prilika i ostvarila ubedljivu pobedu na početku takmičenja čiji je domaćin, zajedno sa Kanadom i Meksikom. Pulišić je učestvovao u akciji kod prvog gola, asistirao je za drugi pogodak, a
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