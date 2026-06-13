"Sine, kad ćeš dati gol ako ne sada?": Bogdanović na RTS govorio o promašaju Bosne i Hercegovine, ključnoj grešci i kvalitetu

Nova pre 37 minuta
"Sine, kad ćeš dati gol ako ne sada?": Bogdanović na RTS govorio o promašaju Bosne i Hercegovine, ključnoj grešci i kvalitetu…

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je otvorila nastup na Svetskom prvenstvu, pošto je u prvom kolu igrala 1:1 protiv domaćina Kanade.

„Zmajeve“ je u vođstvo doveo Jovo Lukić, fudbaler rođen u Šapcu, dok je konačan rezultat postavio Kajl Larin. Meč je posle poslednjeg zvižduka analizirao nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović, koji smatra da je reprezentacija Bosne i Hercegovine imala i sreće. „Mislim da se BiH provukla s obzirom na šanse koje su Kanađani stvorili. Prolazili su po bokovima i Bosna je imala mnogo sreće u drugom poluvremenu. Sreća prati hrabre. Borbenošću su kupili publiku i zato imaju
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