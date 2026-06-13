Srbija na krilima Mašulovića srušila Belgiju

Nova pre 3 sata
Srbija na krilima Mašulovića srušila Belgiju

Odbojkaši Srbije pobedil su u Braziliji selekciju Belgije sa 3:1, po setovima 25:18, 24:26, 25:21, 25:22, u drugom meču prve sedmice Lige nacija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 19 poena, poen manje je zabeležio Vuk Kulpinac, dok je Lazar Marinović upisao 17 poena. U selekciji Belgije bolji od ostalih je bio Fere Regers sa 26 poena. Srbija posle druge pobede zauzima drugo mesto na tabeli Lige nacija sa maksimalnih šest bodova, a Belgija je 11. sa tri boda, uz utakmicu više. Naredni meč Srbija igra u subotu od 16.00, kada se sastaje sa domaćom selekcijom Brazila.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Srbije sa 3:1 savladala Belgiju

Srbije sa 3:1 savladala Belgiju

Politika pre 1 sat
Srbija upisala drugu pobedu u Ligi nacija

Srbija upisala drugu pobedu u Ligi nacija

Danas pre 3 sata
Srbija upisala i drugu pobedu u Ligi nacija: Perfekcija u Brazilu za neke nove "orlove"

Srbija upisala i drugu pobedu u Ligi nacija: Perfekcija u Brazilu za neke nove "orlove"

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaBrazilBelgijaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Prenos, SAD - Paragvaj: Sve je spremno za spektakl u Americi!

Prenos, SAD - Paragvaj: Sve je spremno za spektakl u Americi!

Večernje novosti pre 34 minuta
Dubai je šampion ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja

Dubai je šampion ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja

Danas pre 1 sat
Baraća zamenio Đorđević!

Baraća zamenio Đorđević!

Sputnik pre 1 sat
Dejvid Bekam dobio zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih

Dejvid Bekam dobio zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih

Politika pre 1 sat
„Sine, kad ćeš ga dati, ako ne sad“: Rade Bogdanović u svom stilu o remiju Bosne i Hercegovine na Mundijalu

„Sine, kad ćeš ga dati, ako ne sad“: Rade Bogdanović u svom stilu o remiju Bosne i Hercegovine na Mundijalu

Danas pre 1 sat