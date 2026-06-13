Srbija na krilima Mašulovića srušila Belgiju

Odbojkaši Srbije pobedil su u Braziliji selekciju Belgije sa 3:1, po setovima 25:18, 24:26, 25:21, 25:22, u drugom meču prve sedmice Lige nacija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 19 poena, poen manje je zabeležio Vuk Kulpinac, dok je Lazar Marinović upisao 17 poena. U selekciji Belgije bolji od ostalih je bio Fere Regers sa 26 poena. Srbija posle druge pobede zauzima drugo mesto na tabeli Lige nacija sa maksimalnih šest bodova, a Belgija je 11. sa tri boda, uz utakmicu više. Naredni meč Srbija igra u subotu od 16.00, kada se sastaje sa domaćom selekcijom Brazila.