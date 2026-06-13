Tramp tvrdi da će sutra biti potpisan memorandum, dok Teheran to dovodi u pitanje

Nova pre 2 sata
Tramp tvrdi da će sutra biti potpisan memorandum, dok Teheran to dovodi u pitanje

Američi predsednik Donald Tramp saopštio je danas da će Sjedinjene Države sutra potpisati memorandum sa Iranom, koji će, kako je naveo, toj državi potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja i dovešće do otvaranja Ormuskog moreuza odmah nakon potpisivanja.

Tramp je na društvenoj mreži "Istina" kritikovao sporazum koji je bivši predsednik Barak Obama sklopio sa Iranom i naveo da je to za Teheran bio "lagan, lep, gladak put do nuklearnog oružja", koje bi posedovao pre šest godina i "već bi ga upotrebio". Moj sporazum sa Iranom je potpuno suprotan, zid za nuklearno oružje, napisao je Tramp. Oni, u stvari, više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati razvojem, kupovinom ili na bilo koji drugi način. Sporazum bi
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