Tramp tvrdi da će sutra biti potpisan memorandum, dok Teheran to dovodi u pitanje

Američi predsednik Donald Tramp saopštio je danas da će Sjedinjene Države sutra potpisati memorandum sa Iranom, koji će, kako je naveo, toj državi potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja i dovešće do otvaranja Ormuskog moreuza odmah nakon potpisivanja.

Tramp je na društvenoj mreži "Istina" kritikovao sporazum koji je bivši predsednik Barak Obama sklopio sa Iranom i naveo da je to za Teheran bio "lagan, lep, gladak put do nuklearnog oružja", koje bi posedovao pre šest godina i "već bi ga upotrebio". Moj sporazum sa Iranom je potpuno suprotan, zid za nuklearno oružje, napisao je Tramp. Oni, u stvari, više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati razvojem, kupovinom ili na bilo koji drugi način. Sporazum bi