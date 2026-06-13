Arakči: Iran je pobedio, sačuvali smo suvernitet na Ormuzom, deblokiraće novac

Politika pre 2 sata
Arakči: Iran je pobedio, sačuvali smo suvernitet na Ormuzom, deblokiraće novac

Savetnik vrhovnog lidera i portaparol Ministarstva spoljnih poslova takođe komentarisali

Iranski ministar spoljnjih poslova Abas Arakči izjavio je danas da Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da se oslobode zamrznuta iranska sredstva, kao i da suverenitet nad Ormuskim moreuzom pripada Iranu i Omanu. Arakči je za iransku državnu televiziju naveo da se upravljanje Ormuskim moreuzom „neće vratiti na status pre rata“. Prema njegovim rečima, iranska imovina biće odmrznuta nakon potpisivanja memoranduma sa SAD kao i
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