Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena od selekcije Brazila

Politika pre 1 sat
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena od selekcije Brazila

Brazil je vodeći na tabeli Lige nacija sa sve tri pobede, dok je Srbija na šestom mestu

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas u Braziliji od selekcije Brazila rezultatom 3:0, (25:22, 25:18, 25:22) u trećoj utakmici prve sedmice Lige nacija. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Brborić sa 11 poena, dok su Pavle Perić i Stefan Kokeza zabeležili po osam. U reprezentaciji Brazila istakao se Žadson sa 13 poena, a Darlan i Daglas su postigli po 10. Brazil je vodeći na tabeli Lige nacija sa sve tri pobede, dok je Srbija na šestom
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