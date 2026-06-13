Severna Koreja osudila američko odobrenje prodaje raketa Južnoj Koreji

Politika pre 2 sata
Severna Koreja osudila američko odobrenje prodaje raketa Južnoj Koreji

Dodatno podizanje tenzija na Korejskom poluostrvu

Severna Koreja oštro je danas kritikovala odluku Sjedinjenih Američkih Država da odobre prodaju naprednih raketa vazduh-vazduh i prateće opreme Južnoj Koreji, upozoravajući da će taj potez dodatno pogoršati tenzije na Korejskom poluostrvu, prenela je državna agencija KCNA. Prema saopštenju severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova, vojna saradnja Vašingtona i Seula „sistematski jača“, uprkos međunarodnim upozorenjima o rastu napetosti u regionu, prenosi
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