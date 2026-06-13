Švedski Gripeni presreli ruske avione iznad Baltika

Politika pre 1 sat
Švedski Gripeni presreli ruske avione iznad Baltika

Incidenti su se dogodili u južnom i severnom delu Baltičkog mora

Švedske oružane snage saopštile su danas da su dva para lovaca JAS 39 Gripen poletela, kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora, u blizini švedskog vazdušnog prostora. Prema saopštenju vojske, incidenti su se dogodili u južnom i severnom delu Baltičkog mora, pri čemu švedski vazdušni prostor nije narušen, preneo je portal Nordic Defence Sector. Gripeni su poslati radi identifikacije i nadzora ruskih letelica. Navodi se da su u pitanju ruski
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