Švedski Gripeni presreli ruske avione iznad Baltika

Incidenti su se dogodili u južnom i severnom delu Baltičkog mora

Švedske oružane snage saopštile su danas da su dva para lovaca JAS 39 Gripen poletela, kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora, u blizini švedskog vazdušnog prostora. Prema saopštenju vojske, incidenti su se dogodili u južnom i severnom delu Baltičkog mora, pri čemu švedski vazdušni prostor nije narušen, preneo je portal Nordic Defence Sector. Gripeni su poslati radi identifikacije i nadzora ruskih letelica. Navodi se da su u pitanju ruski