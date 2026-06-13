Tramp: Likvidiran vođa bande Tren de Aragua

Politika pre 40 minuta
Tramp: Likvidiran vođa bande Tren de Aragua

Južna komanda SAD izvela „brz i smrtonosan napad”

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua, Hektor Rastenford Gerero Flores, poznat kao „Ninjo Gerero”. Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Južna komanda SAD izvela „brz i smrtonosan napad”, u operaciji koja je, prema njegovim rečima, sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima. „Kao
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

N1 Info pre 10 minuta
(Video) Likvidiran zloglasni "Ninjo": Tramp potvrdio ubistvo najtraženijeg vođe bande: "Otišao je u pakao!"

(Video) Likvidiran zloglasni "Ninjo": Tramp potvrdio ubistvo najtraženijeg vođe bande: "Otišao je u pakao!"

Blic pre 10 minuta
U američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen vođa bande Tren de Aragva, oglasio se Tramp

U američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen vođa bande Tren de Aragva, oglasio se Tramp

Sputnik pre 35 minuta
Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

RTS pre 1 sat
Tramp objavio: "Ubijen jedan od najtraženijih kriminalaca sveta"

Tramp objavio: "Ubijen jedan od najtraženijih kriminalaca sveta"

B92 pre 30 minuta
Tramp se hitno oglasio: "Ubijen je"

Tramp se hitno oglasio: "Ubijen je"

Večernje novosti pre 50 minuta
Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragua u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragua u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Telegraf pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Rusija će pojačati udare; EU: Počinju pregovori o pristupanju Ukrajine

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Rusija će pojačati udare; EU: Počinju pregovori o pristupanju Ukrajine

RTV pre 0 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma; obe strane pozivaju na prestanak širenja lažnih vesti

BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma; obe strane pozivaju na prestanak širenja lažnih vesti

RTV pre 0 minuta
Dmitrijev o objavljivanju podataka o američkim biolaboratorijama u Ukrajini: Rusija bila u pravu

Dmitrijev o objavljivanju podataka o američkim biolaboratorijama u Ukrajini: Rusija bila u pravu

Sputnik pre 9 minuta
Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragva u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

N1 Info pre 10 minuta
(Video) Likvidiran zloglasni "Ninjo": Tramp potvrdio ubistvo najtraženijeg vođe bande: "Otišao je u pakao!"

(Video) Likvidiran zloglasni "Ninjo": Tramp potvrdio ubistvo najtraženijeg vođe bande: "Otišao je u pakao!"

Blic pre 10 minuta