Tramp: Likvidiran vođa bande Tren de Aragua

Južna komanda SAD izvela „brz i smrtonosan napad”

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua, Hektor Rastenford Gerero Flores, poznat kao „Ninjo Gerero”. Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Južna komanda SAD izvela „brz i smrtonosan napad”, u operaciji koja je, prema njegovim rečima, sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima. „Kao