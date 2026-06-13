Uklonjeno Trampovo ime sa Kenedi centra po nalogu suda

Radnici uklonili natpise nakon sudske odluke, ime predsednika više nije na zgradi ni zvaničnim obeležjima institucije

Ime predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa uklonjeno je sa zgrade i svih zvaničnih obeležja Kenedi centra u Vašingtonu, u skladu sa sudskim nalogom kojim je naloženo da se do danas uklone sve reference na predsednika sa te kulturne institucije, saopštio je pred saveznim sudom zvaničnik Kenedi centra. Radnici su, kako prenosi NBC Njuz, rano jutros počeli uklanjanje Trampovog imena sa fasade Kenedi centra, šest meseci nakon što je upravni odbor, koji