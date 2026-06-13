Radnici počeli da uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Pravo u centar pre 14 minuta  |  Maria Popović
Radnici počeli da uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Radnici su počeli da uklanjaju ime predsednika SAD Donalda Trampa sa fasade Kenedi centra rano jutros, nekoliko sati nakon isteka roka koji je odredio sud.

Skele su postavljene u petak oko dela zgrade na kojem se nalazi Trampovo ime, ali ubrzo posle ponoći, Kenedi centar je zatražio od sudije da produži rok do danas u podne zbog nevremena u Vašingtonu. Kenedi centar je saopštio da su „radovi na uklanjanju u toku i da će biti završeni u ranim jutarnjim satima“. Sud u Vašingtonu presudio je da se iz naziva Kenedi centra za scenske umetnosti u tom gradu ukloni ime američkog predsednika Donalda Trampa, postavljeno u
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