Englezima ukradena oprema za trening, obijena vozila

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Englezima ukradena oprema za trening, obijena vozila

Fudbalskoj reprezentaciji Engleske ukradena je oprema za trening uoči dolaska ekipe u Kanzas Siti za utakmice na Svetskom prvenstvu.

Fudbalski savez Engleske (FA) pokušava da utvrdi šta je sve ukradeno, a strahuje se da su među ukradenim stvarima lopte i kopačke, nakon što su obijena vozila koja su prevozila opremu u trening bazu reprezentacije u Kanzas Sitiju, preneo je BBC. Fudbaleri i selektor Tomas Tuhel doputovaće tokom dana u Kanzas Siti, a oprema je trebalo da stigne pre njih. Policija je u kontaktu sa predstavnicima FA i obavila je uviđaj u petak uveče i obavila je hapšenja u vezi sa
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