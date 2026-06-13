SB UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu: Poziva na hitnu istragu

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
SB UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu: Poziva na hitnu istragu

Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna.

U zajedničkom saopštenju, svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je danas Al Džazira. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog, i poželeli brz i potpun oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu
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