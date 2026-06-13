Švajcarci u nedelju glasaju na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Radio 021 pre 13 minuta  |  Beta
Švajcarci u nedelju glasaju na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Švajcarci u nedelju, 14. juna, glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na deset miliona.

Po toj inicijativi, vlada bi trebalo da se obaveže da u tom cilju ubuduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska, evroskeptična Švajcarska narodna partija (SVP), koja ima dva mesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. U Švajcarskoj broj stanovnika ubrzano raste i prošle godine je u toj zemlji živeo 9,1 milion ljudi od kojih više
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