Švajcarci u nedelju glasaju na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Švajcarci u nedelju, 14. juna, glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na deset miliona.

Po toj inicijativi, vlada bi trebalo da se obaveže da u tom cilju ubuduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska, evroskeptična Švajcarska narodna partija (SVP), koja ima dva mesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. U Švajcarskoj broj stanovnika ubrzano raste i prošle godine je u toj zemlji živeo 9,1 milion ljudi od kojih više