Engleskim fudbalerima ukradena oprema za trening

Radio sto plus pre 1 sat
Engleskim fudbalerima ukradena oprema za trening

Fudbalski savez Engleske (FA) pokušava da utvrdi šta je sve ukradeno, a strahuje se da su među ukradenim stvarima lopte i kopačke, nakon što su obijena vozila koja su prevozila opremu u trening bazu reprezentacije u Kanzas Sitiju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri i selektor Tomas Tuhel doputovaće tokom dana u Kanzas Siti, a oprema je trebalo da stigne pre njih. Policija je u kontaktu sa predstavnicima FA i obavila je uviđaj u petak uveče i obavila je hapšenja u vezi sa incidentom. Engleska će početi turnir u sredu od 22 časa utakmicom protiv Hrvatske u Grupi L.
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