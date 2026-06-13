Fifa okrivila navijače koji su stajali u holu stadiona za prazna mesta na utakmici SP u Gvadalahari

Radio sto plus pre 9 minuta
Fifa okrivila navijače koji su stajali u holu stadiona za prazna mesta na utakmici SP u Gvadalahari

Južna Koreja je u petak ujutro pobedila Češku 2:1, u prvom kolu Grupe A, a tokom utakmice na stadionu kapaciteta 45.664 sedišta moglo se videti mnogo praznih mesta.

Fifa je saopštila da su utakmici prisustvovala 44.985 navijača. “Zvanične brojke posećenosti prikazuju broj skeniralih ulaznica i gledalaca prisutnih unutar stadiona, a ne vizuelne procene popunjenosti sedišta u bilo kom trenutku tokom utakmice”, saopštila je Fifa i dodala da blisko sarađuje sa zvaničnicima stadiona i timovima za prodaju ulaznica kako bi osigurala da su sve objavljene brojke zasnovane na proverenim operativnim podacima. “Molimo vas da imate u vidu
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