Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Radio sto plus pre 5 sati
Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od osam do 17, a najviša od 27 do 31. Kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama. Vedro i suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlje. U Beogradu sutra veći deo dana
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

STIŽE TOPLIJI VIKEND: U Nišu danas do 24 stepena, od nedelje ponovo pljuskovi i grmljavina

STIŽE TOPLIJI VIKEND: U Nišu danas do 24 stepena, od nedelje ponovo pljuskovi i grmljavina

Glas juga pre 4 sati
RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, sutra narandžasti meteo-alarm na severu Srbije

RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, sutra narandžasti meteo-alarm na severu Srbije

RTV pre 6 sati
Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Beta pre 5 sati
Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Serbian News Media pre 5 sati
Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Pravo u centar pre 5 sati
RHMZ upozorio na formiranje snažnog grmljavinskog sistema: Na udaru Beograd i veći deo Srbije

RHMZ upozorio na formiranje snažnog grmljavinskog sistema: Na udaru Beograd i veći deo Srbije

Mondo pre 5 sati
Prognoza vremena: Promenljivo oblačno, malo toplije

Prognoza vremena: Promenljivo oblačno, malo toplije

Nedeljnik pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Beta pre 24 minuta
Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

N1 Info pre 8 minuta
Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Serbian News Media pre 24 minuta
Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Ukrajina napala Tamanjeftogas, kompleks za pretovar naftnih proizvoda na jugu Rusije

Pravo u centar pre 23 minuta
Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

N1 Info pre 53 minuta