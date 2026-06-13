ANEM objavio analizu: Na 100 medijskih konkursa podeljeno preko milijardu dinara, rekordni iznosi za tabloide i provladanske televizije

Rešetka pre 4 sati
ANEM objavio analizu: Na 100 medijskih konkursa podeljeno preko milijardu dinara, rekordni iznosi za tabloide i provladanske…

Na osnovu dosad završenih 100 konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji za 2026. godinu, medijima je iz budžeta lokalnih samouprava raspodeljeno više od milijardu dinara, pokazuje analiza Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Prema podacima ANEM-a, najveći pojedinačni korisnik sredstava do sada je Radiotelevizija Pančevo, kojoj je odobreno gotovo 31,5 miliona dinara, dok slede Kopernikus Cable Network iz Niša sa 30,5 miliona dinara, Zona Plus iz Niša sa 29,6 miliona i INI media sa 26 miliona dinara. Iako je zakonski rok za raspisivanje konkursa bio 1. mart, tri lokalne samouprave – Surdulica, Vrbas i Gadžin Han – još nisu objavile konkurse za 2026. godinu. Među medijima koji su dobili
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

ANEM: Alo, Informer i povezane firme dobili gotovo 100 miliona dinara na prva 102 medijska konkursa

ANEM: Alo, Informer i povezane firme dobili gotovo 100 miliona dinara na prva 102 medijska konkursa

In medija pre 3 sata
ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Glas Zaječara pre 4 sati
Prvih 100 medijskih konkursa: Skoro sto miliona Informeru, Alou i ćerkama firmama

Prvih 100 medijskih konkursa: Skoro sto miliona Informeru, Alou i ćerkama firmama

Vranje news pre 4 sati
ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Beta pre 5 sati
Režimski mediji Alo, Informer i njihove ćerke firme dobili od države oko 100 miliona dinara

Režimski mediji Alo, Informer i njihove ćerke firme dobili od države oko 100 miliona dinara

Nova pre 4 sati
ANEM: Alo, Informer i povezane firme dobile gotovo 100 miliona dinara na medijskim konkursima

ANEM: Alo, Informer i povezane firme dobile gotovo 100 miliona dinara na medijskim konkursima

Vreme pre 5 sati
ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa – Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa – Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišBudžetPančevoANEMVrbasSurdulica

Regioni, najnovije vesti »

Petrović: Sprema li se novo previranje u SNS-u u Vranju?

Petrović: Sprema li se novo previranje u SNS-u u Vranju?

Jugmedia pre 41 minuta
Stradao od nepoznate eksplozivne naprave

Stradao od nepoznate eksplozivne naprave

Jugmedia pre 16 minuta
RHMZ upalio alarm: U nedelju prete grad i olujni vetar, na udaru više delova Srbije

RHMZ upalio alarm: U nedelju prete grad i olujni vetar, na udaru više delova Srbije

IndeksOnline pre 1 minut
Drama iznad Prokletija: Piloti Crne Gore izveli "nemoguću misiju" i spasili 7 osoba

Drama iznad Prokletija: Piloti Crne Gore izveli "nemoguću misiju" i spasili 7 osoba

Blic pre 32 minuta
Ja tebi vojvodo, a ti meni serdare …

Ja tebi vojvodo, a ti meni serdare …

Ozon press pre 31 minuta