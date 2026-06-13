ANEM objavio analizu: Na 100 medijskih konkursa podeljeno preko milijardu dinara, rekordni iznosi za tabloide i provladanske televizije

Na osnovu dosad završenih 100 konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji za 2026. godinu, medijima je iz budžeta lokalnih samouprava raspodeljeno više od milijardu dinara, pokazuje analiza Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Prema podacima ANEM-a, najveći pojedinačni korisnik sredstava do sada je Radiotelevizija Pančevo, kojoj je odobreno gotovo 31,5 miliona dinara, dok slede Kopernikus Cable Network iz Niša sa 30,5 miliona dinara, Zona Plus iz Niša sa 29,6 miliona i INI media sa 26 miliona dinara. Iako je zakonski rok za raspisivanje konkursa bio 1. mart, tri lokalne samouprave – Surdulica, Vrbas i Gadžin Han – još nisu objavile konkurse za 2026. godinu. Među medijima koji su dobili