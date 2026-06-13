Audi potpuno smrskan, dva mladića povređena: Teška nezgoda u Kragujevcu, vozilo se zakucalo u banderu

Kragujevac - Tokom ranih jutarnjih sati u naselju Denino brdo u Kragujevcu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu i udario u betonsku banderu pored puta. - Verovatno je vozač usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu i zakucao se u banderu. Audi je sa prednje strane potpuno smrskan. Dva mladića su teško povređena, kaže za RINU izvor sa lica mesta. Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnici, a tačan stepen