Audi potpuno smrskan, dva mladića povređena: Teška nezgoda u Kragujevcu, vozilo se zakucalo u banderu

RINA pre 7 minuta
Audi potpuno smrskan, dva mladića povređena: Teška nezgoda u Kragujevcu, vozilo se zakucalo u banderu
Kragujevac - Tokom ranih jutarnjih sati u naselju Denino brdo u Kragujevcu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu i udario u betonsku banderu pored puta. - Verovatno je vozač usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu i zakucao se u banderu. Audi je sa prednje strane potpuno smrskan. Dva mladića su teško povređena, kaže za RINU izvor sa lica mesta. Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnici, a tačan stepen
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Teška saobraćajna nesreća u naselju Jabučar u Kragujevcu

Teška saobraćajna nesreća u naselju Jabučar u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 7 minuta
"Audi" se zakucao u banderu, dvoje povređeno Teška nesreća u Kragujevcu: Skrenuli sa nadvožnjaka, ušli u jednosmernu ulicu, a…

"Audi" se zakucao u banderu, dvoje povređeno Teška nesreća u Kragujevcu: Skrenuli sa nadvožnjaka, ušli u jednosmernu ulicu, a onda je usledio užas

Blic pre 12 minuta
Teška saobraćajna nesreća u kragujevačkom naselju Jabučar

Teška saobraćajna nesreća u kragujevačkom naselju Jabučar

iKragujevac pre 22 minuta
Teška nesreća u Kragujevcu: "Audijem" se zakucali u banderu, ima povređenih

Teška nesreća u Kragujevcu: "Audijem" se zakucali u banderu, ima povređenih

Kurir pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AudiKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alou, Informeru i ćerkama firmama skoro 100 miliona dinara

ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alou, Informeru i ćerkama firmama skoro 100 miliona dinara

N1 Info pre 27 minuta
ANEM: Na prvih 100 ovogodišnjih medijskih konkursa, najviše novca izdavačima listova Alo i Informer

ANEM: Na prvih 100 ovogodišnjih medijskih konkursa, najviše novca izdavačima listova Alo i Informer

Insajder pre 2 minuta
ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa – Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa – Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Danas pre 7 minuta
Teška saobraćajna nesreća u naselju Jabučar u Kragujevcu

Teška saobraćajna nesreća u naselju Jabučar u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 7 minuta
Zlatna frula juga Srbije: Najbolji frulaši idu u Prislonicu kod Čačka (foto)

Zlatna frula juga Srbije: Najbolji frulaši idu u Prislonicu kod Čačka (foto)

OK radio pre 7 minuta