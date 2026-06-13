Bitka bendova na Mundijalu: Ko je pobedio u muzičkom otvaranju Svetskog prvenstva

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. započelo je na do sada neviđen način, sa tri odvojene ceremonije otvaranja u Meksiku, Kanadi i SAD. Svaka zemlja domaćin predstavila je svoje muzičke adute, pokrenuvši debatu o tome ko je priredio najbolji spektakl.

Svetsko prvenstvo sa tri zemlje domaćina donelo je i het-trik ceremonija otvaranja, presedan u istoriji Mundijala. Ovaj jedinstveni format turnira, koji po prvi put okuplja 48 reprezentacija, zahtevao je i novi pristup proslavi početka takmičenja. Umesto jednog centralnog događaja, svet je dobio tri spektakla, svaki osmišljen da prikaže kulturni identitet svoje nacije. Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države pozvale su neke od svojih najvećih muzičkih zvezda