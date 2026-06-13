Bitka bendova na Mundijalu: Ko je pobedio u muzičkom otvaranju Svetskog prvenstva

RTS pre 44 minuta
Bitka bendova na Mundijalu: Ko je pobedio u muzičkom otvaranju Svetskog prvenstva

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. započelo je na do sada neviđen način, sa tri odvojene ceremonije otvaranja u Meksiku, Kanadi i SAD. Svaka zemlja domaćin predstavila je svoje muzičke adute, pokrenuvši debatu o tome ko je priredio najbolji spektakl.

Svetsko prvenstvo sa tri zemlje domaćina donelo je i het-trik ceremonija otvaranja, presedan u istoriji Mundijala. Ovaj jedinstveni format turnira, koji po prvi put okuplja 48 reprezentacija, zahtevao je i novi pristup proslavi početka takmičenja. Umesto jednog centralnog događaja, svet je dobio tri spektakla, svaki osmišljen da prikaže kulturni identitet svoje nacije. Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države pozvale su neke od svojih najvećih muzičkih zvezda
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ančeloti otkrio kakva je situacija sa Nejmarom i da li će igrati

Ančeloti otkrio kakva je situacija sa Nejmarom i da li će igrati

Nova pre 24 minuta
Fudbal na visini: Neka diše ko može

Fudbal na visini: Neka diše ko može

Vreme pre 2 sata
Buksna ili cigara?! Snimak pušenja uneo haos u selekciju Turske!

Buksna ili cigara?! Snimak pušenja uneo haos u selekciju Turske!

Hot sport pre 4 sati
Ceo stadion se okretao za holivudskom lepoticom (53): Sofija Vergara najveća zvezda Svetskog prvenstva

Ceo stadion se okretao za holivudskom lepoticom (53): Sofija Vergara najveća zvezda Svetskog prvenstva

Mondo pre 3 sata
Oglasio se Pašalić pred prvi meč na Mundijalu!

Oglasio se Pašalić pred prvi meč na Mundijalu!

Kurir pre 3 sata
"Gasite ovo, katastrofa": Kejti Peri urnisali na mrežama zbog nastupa na Mundijalu, evo šta im je zasmetalo

"Gasite ovo, katastrofa": Kejti Peri urnisali na mrežama zbog nastupa na Mundijalu, evo šta im je zasmetalo

Kurir pre 3 sata
Ogroman skandal na Mundijalu! Fudbaleri uhvaćeni kako puše na terasi! Neki misle da je u pitanju marihuana, pogledajte video o…

Ogroman skandal na Mundijalu! Fudbaleri uhvaćeni kako puše na terasi! Neki misle da je u pitanju marihuana, pogledajte video o kom bruji planeta!

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u fudbaluKanadaMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Rupe moraju da se popune: Partizan krenuo u ofanzivu – meta već jasno profilisana!

Rupe moraju da se popune: Partizan krenuo u ofanzivu – meta već jasno profilisana!

Hot sport pre 4 minuta
Obradović pravi tim po svom ukusu: Bivši igrač Partizana na meti Hapoela!

Obradović pravi tim po svom ukusu: Bivši igrač Partizana na meti Hapoela!

Hot sport pre 23 minuta
Rasel osvojio pol u Barseloni, Lekler ponovo „u zidu“!

Rasel osvojio pol u Barseloni, Lekler ponovo „u zidu“!

Sport klub pre 9 minuta
Vučević se oglasio zbog povezivanja sa Zvezdom, otkrio kakav mu je plan sa NBA

Vučević se oglasio zbog povezivanja sa Zvezdom, otkrio kakav mu je plan sa NBA

Nova pre 8 minuta
Partizan ima strategiju da se reši Šejka Miltona

Partizan ima strategiju da se reši Šejka Miltona

Sport klub pre 4 minuta