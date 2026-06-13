Kraj saradnje: Dvejn Vašington napustio Partizan posle dve sezone

RTS pre 4 sati
Kraj saradnje: Dvejn Vašington napustio Partizan posle dve sezone

Američki bek Dvejn Vašington zvanično je napustio Partizan posle dve sezone u klubu, potvrdili su crno-beli.

Košarkaški klub Partizan oprostio se od svog dosadašnjeg igrača porukom na društvenim mrežama, nedugo po završetku finalne serije regionalnog takmičenja. "Dve godine i dva trofeja u crno-belom dresu! Hvala na svemu, Voš, i mnogo sreće u nastavku karijere", navodi se u objavi kluba. Odlazak je potvrdio i sam Vašington, koji je neposredno posle poslednje utakmice u dresu Partizana izjavio da je to bio njegov oproštajni meč. "Voleo bih da je ishod bio drugačiji i da
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