Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Hrvatska policija je uhapsila i sprovela kriminalističku istragu nad 14 osoba za koje se sumnja da su na Hvaru nameravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije, saopštila je Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

Kako navodi agencija Hina, patrola Policijske stanice Hvar uočila je u četvrtak, 11. juna, dva vozila u blizini jednog hotela u kojima se nalazilo 14 osoba. Hrvatski mediji pišu da je reč o pripadnicima "Torcide", navijačke grupe Hajduka iz Splita. Prilikom pregleda u vozilima su pronađene teleskopske i drvene palice, kao i kape za maskiranje (fantomke), koje je policija oduzela, a osumnjičene osobe su uhapšene. Kako se navodi, osnovano se sumnja da je, prema