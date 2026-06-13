Penjaroja: Nedostajala nam je energija, pravili smo greške u bitnim momentima

RTS pre 6 sati
Penjaroja: Nedostajala nam je energija, pravili smo greške u bitnim momentima

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja izjavio je posle poraza od Dubaija u četvrtom meču finala plej-ofa ABA lige da je njegovoj ekipi nedostajala energija i dodao da su crno-beli previli greške u bitnim momentima.

Košarkaši Dubaija osvoji su prvu titulu šampiona ABA lige nakon što su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 83:81 i tako sa 3:1 u pobedama došli do trofeja. "Čestitke Dubaiju. Trudili smo se da pobedimo. Bila je ovo utakmica 50/50. Pravili smo greške u bitnim momentima, nismo kontrolisali defanzivni skok. Promašivali smo trojke iz otvorenih pozicija. Bila nam je potrebna veća energija i bolji skok. Duga je sezona, ne laka za navijače, klub i igrače. Promenili
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