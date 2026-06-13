Povratak iz sveta u srpske bolnice – nova pojačanja za zdravstveni sistem

RTS pre 2 sata
Povratak iz sveta u srpske bolnice – nova pojačanja za zdravstveni sistem

Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali je u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno trinaest zdravstvenih radnika. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta.

Srpsko zdravstvo postalo je jače za nove stručnjake. Oni su živeli i radili u inostranstvu, ali su odlučili da se vrate kući. Da donesu takvu odluku bilo je važno da imaju i sigurno radno mesto. U razgovoru sa ministrom i državnim sekretarima i na uručenju ugovora bilo je njih šestoro, ali je u ovoj grupi povratnika ukupno 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika. Vratili su se iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, Amerike, Saudijske Arabije, Emirata sa željom da
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